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  • Evden canlı derse katılan öğretmeni 'gürültü' yaptığını iddia eden komşuları darp etti
Güncel

Evden canlı derse katılan öğretmeni 'gürültü' yaptığını iddia eden komşuları darp etti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir öğretmen ile ailesinin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği öne sürüldü. Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:44
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Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlknur Keskin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşuları tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Keskin ile kız kardeşi ve annesi de darp raporu aldı.

İlçedeki eğitim sendikaları temsilcileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Atapark'ta yaptıkları basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

İlknur Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasının eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirten Bal, "Eğitim çalışanları olarak toplumda şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz." dedi.

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