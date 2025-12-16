İSTANBUL 12°C / 5°C
Evden cephanelik çıktı: Şüpheliler gözaltında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve parçaları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından, çok sayıda silah barındırdıkları belirlenen G.T., B.H. ve M.F. ile ilgili detaylı analiz çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Karabağlar ve Konak ilçelerinde kayıt dışı kaldıkları adresler tespit edildi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 3 adet pompalı tüfek şarjörü, 1 adet tambur şarjör, 2 adet sürgü, 8 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tüfek kartuşu ile 1 adet kama ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeye de rastlanırken, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde yapılacak işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

