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Eve giren komşular dehşete düştü! Vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü buldu

Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 07:23 - Güncelleme:
Eve giren komşular dehşete düştü! Vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü buldu
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Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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