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Eve götüremediği ablasını tabancayla öldürdü

Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla öldürdü.

DHA21 Ekim 2020 Çarşamba 13:30 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
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Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

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