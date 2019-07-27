Zühtü Arslan şehit eşi Hakime Gökçe Hanım'a bu kararı anlatsın!

2015-2016’da ev ev, sokak sokak, cadde cadde devam eden çatışmalarda 793 şehit verildi. Asker ve polisin sivil halka zarar gelmesini önlemek için gösterdiği hassasiyet, şehit sayısının artmasının önemli sebeplerinden biriydi. Terör örgütü, sivil halkı kalkan olarak kullanıp, çatışma bölgesinden çıkmasına izin vermezken sosyal medya ve konvansiyonel medyadaki “aydın” destekçileri, içinde bolca “barış” geçen cümlelerle teröristlerin her hamlesini mazur göstermeye çalışıyordu. Böylesi kampanyalardan birinde sözde “aydınlar” bir bildirge yayımlamış, yaprak gibi şehit düşen vatan evlatlarına adeta kokulu bir yaradan boşalan cerahat gibi iftira ediyorlardı. Onlara göre asker ve polisin hendek teröristlerine müdahalesi “planlı ve kasıtlı bir kıyım”, teröristlerin canlı kalkan olarak kullandıkları halkın tahliyesi ise bir “bilinçli sürgün” idi. Bu tür ifadelerle dolu metni yazdılar, imzaladılar ve yaydılar.

Sur, Cizre ve Silopi’de çatışmalar yoğunlaşırken bölgedeki çeşitli noktalarda da benzer teşebbüsler vardı. 15 Ağustos 2015’te Şemdinli’de bir terör girişimine müdahaleye giden Çaykaralı Başkomiser Ahmet Çamur da o 793 şehitten biriydi. Ama aydınlara göre o da “kıyım” için oradaydı. Ancak o alnı ak bir şekilde indiği aracından, hain bir pusuyla, yine alnı ak olarak ebedi aleme yürümüştü. Ülkesinin birliğinden, Şemdinli’deki vatandaşların en az Türkiye’nin başka herhangi bir yerindeki insanlar kadar huzur içinde olmasından başka bir derdi yoktu.