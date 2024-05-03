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  • Evi ağır hasar görenler Tokatlılar konteynere yerleşmeye başladı
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Evi ağır hasar görenler Tokatlılar konteynere yerleşmeye başladı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Evi ağır hasar görenler Tokatlılar konteynere yerleşmeye başladı
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Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner sevkinin devam ettiğini söyledi.

Konteynerlerin kurulma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurulum çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sulusaray'da, Artova'da, Yeşilyurt'ta konteyner kurulumu tamamlandı. Sulusaray'da 56, Artova'da 16, Yeşilyurt'ta 1 konteyner kurulumu yaptık." dedi.

Konteynerlerin kurulması işlemini ekiplerin yaptığını belirten Hatipoğlu, "Konteynerlerde toplam 327 vatandaşımız yaşıyor. Sulusaray'da 24, Yeşilyurt'ta 19 konteyner daha kuracağız. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

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