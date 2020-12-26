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Evi kumarhaneye çeviren 8 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 8 kişi yakalandı. Ayrıca evde oyun masası, çok sayıda oyun kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 10:20 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:20
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İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Tabakhane Mahallesi’nde H.K'ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık kararıyla gece saatlerinde kumar oynatılan eve baskın düzenlendi. Baskında 1'i kadın 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca evde oyun masası, çok sayıda oyun kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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