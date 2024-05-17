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Evin camından pompalı tüfekle dehşet saçtı: İşte o anlar

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle camdan rast gele havaya ateş açtı. Olayın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA17 Mayıs 2024 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Evin camından pompalı tüfekle dehşet saçtı: İşte o anlar
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Olay, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs dün evinde yakalandı. Şüphelinin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Yakalanan şüphelinin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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