Evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:17

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesi kırsal Başakpınar Mahallesi'nde müstakil evin duvarındaki boşluğa yılan girdiği ihbarını alan ekipler bölgeye gitti.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan görevliler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin, bu yıl farklı ilçelerde ev ve iş yerlerine giren 51 yılanı yakalayarak doğaya saldığı belirtildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, Sivas Caddesi'ndeki bir güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu da kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.