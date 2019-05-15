Evin oturma odasına giren yılan korkuttu

Yeni Turan Mahallesi'nde oturan Mehmet İsa Yıldız'ın evinin oturma odasına yılan girdi. Uyuyan 3 yaşındaki çocuğun ağlama sesiyle odaya giren aile, korkuyla dışarı çıktı. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı. Evde paniğe neden olan olayın ardından vücudu kontrol edilen çocukta herhangi bir ısırık izine rastlanmayınca aile rahat nefes aldı.