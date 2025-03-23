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Evinde balya balya para ele geçirilmişti! İmamoğlu'nun gizli kasası tutuklandı

İBB merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, evinde yapılan aramalarda balya balya para ele geçirilen ve İmamoğlu'nun gizli kasası olarak nitelendirilen Ali Nuhoğlu tutuklandı.

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 14:34 - Güncelleme:
Evinde balya balya para ele geçirilmişti! İmamoğlu'nun gizli kasası tutuklandı
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Yurtdışına kaçmak isterken evindeki 40 milyon TL ile yakalandığı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildiği belirtilen iş insanı Ali Nuhoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olarak nitelendirilen Ali Nuhoğlu'nun gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği, İmamoğlu'nun mal beyanında bu villaları gizlediği, Nuhoğlu ve İSTCON şirketleri hesaplarına İSKİ'ye ait banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği de iddialar arasında.

Ali Nuhoğlu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Nuhoğlu 2 villanın yasal satışında değerinin altında verildiğine ilişkin basında yer alan iddiaların içeriğine ilişkin savunma yaptı.

İlgili cari hesaplar içerisinde 15 milyon lira olarak görünen ödemenin taraflar arasındaki sözleşme içeriğinde görünmediğini öne süren Nuhoğlu, şu an inşaat halinde olan 450 metrekare yeni yapılmış bir villa devrinin kurdan gelen 87 milyon lira farkın hiçbir boyutuyla görülmediğini belirtti.

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