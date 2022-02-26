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Güncel

Evinde bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Duriye Taşdelen (24) yakınları tarafından evinde yaralı halde bulundu. Bıçaklandığı belirlenen Taşdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 01:50 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:50
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Olay, saat 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yukarı Mahalle'de meydana geldi.

İddiaya göre yakınları bir süre haber alamadıkları evli 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'in evine gitti. Eve girdiklerinde Taşdelen'i kanlar içinde yerde bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu anlaşılan Taşdelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşdelen birada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerini belirlemek için çalışma başlattı. Duriye Taşdelen'in eşi Emrah Taşdelen'in bir süre önce İzmir'e çalışmaya gittiği öğrenildi.

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