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Güncel

Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evine giren kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 10:55 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 10:55
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Yukarımahalle'de oturan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi (26) gözaltına aldı. Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin, hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. D.T'nin evde 2 çocuğuyla kaldığı, eşinin İzmir'de işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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