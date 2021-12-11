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Güncel

Evinde cansız bedeni bulunan öğrencinin ölüm nedeni belli oldu

İstanbul, Fatih'te arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 20:10 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:16
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Şehremini Mahallesi, Köprülüzade Sokak'ta bulunan evinde arkadaşlarıyla birlikte Perşembe günü 32. Yaş gününü kutlayan Kemal Ahmedenov'dan haber alamayan arkadaşları dün Cuma günü akşam polisi arayarak, Ahmedenov'dan haber alamadıklarını söyledi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri Ahmedov'un cansız bedeni ile karşılaştı.

İLK BULGULAR SAHTE ALKOL

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmedenov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk yapılan incelemelerde 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov'un sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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