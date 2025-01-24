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Evinde kenevir yetiştiriyordu: Tutuklandı

Adana'da iklimlendirme sistemiyle evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Evinde kenevir yetiştiriyordu: Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve satışı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli Yılmaz G. (44) gözaltına alındı.

Adreste, 17 kök Hint keneviri, 51 gram esrar, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çadır, 26 lamba, 2 havalandırma aparatı, hava nemlendiricisi, ısı ölçer, projektör, 8 saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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