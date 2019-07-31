Evinde uyuşturucu bulundu, 'Çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dedi Adana'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Emre A. (25), 'Tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum' dedi.