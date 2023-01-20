Evinde uyuşturucu yetiştiren 1 zanlı yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Manavgat Karacalar Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirip hasat ederek satışa hazırladığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde imalathanesinin tespit edilmesinin ardından şüpheli şahsın aracında ve uyuşturucuyu sakladığı değerlendirilen ormanlık alanda yapılan aramalarda 25 kilogram skunk, 1 adet esrar kırpma aparatı 6 bidon içerisinde 35 litre sıvı esrar gübresi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirilirken M.A. gözaltına alındı.