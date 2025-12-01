İSTANBUL 13°C / 7°C
  Evindeki altın hırsızı kocası çıktı! Tıraş olurken yakalandı, ''kumar için yaptım'' dedi
Güncel

Evindeki altın hırsızı kocası çıktı! Tıraş olurken yakalandı, ''kumar için yaptım'' dedi

Sarıyer'de eşine ait altınları izinsiz alarak bozdurduğu iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı. Kuaförde tıraş olduğu sırada polis ekiplerince yakalanan koca, emniyetteki ifadesinde, altınları 'kumar borcu' nedeniyle alarak bozdurduğunu iddia etti.

1 Aralık 2025 Pazartesi 12:45
Evindeki altın hırsızı kocası çıktı! Tıraş olurken yakalandı, ''kumar için yaptım'' dedi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

EŞİNİN ALTINLARINI ÇALIP BOZDURDU

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müşteki E.Ö.'ye ait altınların, resmi nikahlı eşi M.Ö. tarafından Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir kuyumcuda bozdurulduğu tespit edildi.

TRAŞ OLURKEN YAKALANDI, "KUMAR BORCU İÇİN YAPTIM" DEDİ

Kuaförde tıraş olduğu sırada polis ekiplerince yakalanan M.Ö. emniyetteki ifadesinde, altınları "kumar borcu" nedeniyle alarak bozdurduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli M.Ö.'nün, altınları kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

