Evinden bonzai çıktı, 'Ne olduğunu bilmiyordum çaldım' dedi
Adana'da 837 gram bonzaiyle ele geçirilen şahıs, 'Ne olduğunu bilmiyordum çaldım' dedi ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada elbise dolabında poşet içinde 837 gram bonzai ele geçirdi. Evde bulunan Emre A. (25), polise "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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