5 Mart 2026 Perşembe
  • Evinden cephanelik çıktı! İstanbul'da bir zanlı yakalandı
Güncel

Evinden cephanelik çıktı! İstanbul'da bir zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 50 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

5 Mart 2026 Perşembe 09:01
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi aracına bineceği sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının eviyle aracında yapılan aramada ise 50 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

