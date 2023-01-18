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Evine gidiyordu: Kör kurşun başına isabet eden adam öldü

Tekirdağ Çorlu'da iki arkadaşın kavgası esnasında açılan ateş sonucu, yoldan geçerek evine gitmek üzere olan adam, başına gelen kurşunla hayatını kaybetti.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Evine gidiyordu: Kör kurşun başına isabet eden adam öldü
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Olay, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada aynı araç içindeki iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Sinirlerin gerilmesi sonrası açılan ateş sonucu yoldan geçerek evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, kazara başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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