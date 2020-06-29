İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8555
  • EURO
    7,7357
  • ALTIN
    390.74
  • BIST100
    115474
Güncel

Evine girdiği komşusunu 6 yerinden bıçakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde E.Ö. (42), evine bıçakla girdiği komşusu Ercan Tokmak'ı (58), 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

DHA29 Haziran 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:38
ABONE OL

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'ta E.Ö., iddiaya göre, yalnız yaşayan komşusu Erhan Tokmak’ın evine bıçakla girdi. Evde küfürler savuran E.Ö., Tokmak'ı yatakta yatarken rastgele bıçaklayıp, evden ayrıldı. Sesleri duyup gelen komşuları E.Ö.'nün yaralandığını görünce durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde göğüs ve kalbi üzerinden 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Tokmak, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tokmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, E.Ö.'yü evinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Soruşturma devam ediyor.

'Pençe-Kaplan' teröristlere nefes aldırmıyor! İçindeki silahlarla ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.