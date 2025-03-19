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Evini satıp gelirini Gazze'ye bağışladı

Elazığlı gurbetçi Osman Düzgün, memleketi Kovancılar ilçesindeki evinin satışından elde ettiği geliri Gazze'ye destek için Yetimler Vakfı Temsilciliğine bağışladı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Evini satıp gelirini Gazze'ye bağışladı
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Yetimler Vakfı Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan gurbetçi Düzgün'ün Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla mübarek ramazan ayında büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirtti.

Düzgün'ün, Gazze halkına destek için Elazığ'daki tek evinin satışından elde ettiği geliri bir yakını aracılığıyla vakfa ulaştırdığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram hayırsever kardeşlerimizi harekete geçirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Osman Düzgün kardeşimiz Gazze'ye destek amacıyla Kovancılar ilçesindeki tek dairesini satarak vakfımıza teslim etmiştir. Bu anlamlı bağışı bize ulaştıran kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun ve zulmün son buluşuna vesile olsun diyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun."

Kılınç, kendilerine teslim edilen paranın vakıfları aracılığıyla Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağını kaydetti.

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