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Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti

ADIYAMAN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Evini su basan Besi Doğan'ın(68) yardımına ise polis ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan ekipler kızının yaşadığı eve bıraktı.

DHA24 Mayıs 2020 Pazar 19:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 19:12
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Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Evini su basan Besi Doğan'ın(68) yardımına ise polis ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan ekipler kızının yaşadığı eve bıraktı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeni ile su baskınları yaşandı. Sümerevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besni Doğan polisten yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri yaşlı kadını evden alarak kızının evine bıraktı. Evdeki su birikintisi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

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