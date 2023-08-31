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Evinin bahçesine bomba gömdüğünü söyledi, polisleri harekete geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 ay önce hayatını kaybeden emekli bir polis memurunun yıllar önce evinin bahçesine el bombası gömdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Evinin bahçesine bomba gömdüğünü söyledi, polisleri harekete geçirdi
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Olay, Tosya ilçesi Hacıkemal Mahallesi Şerbetçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evde yaşayan ve 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenilen emekli polis memuru M.O.'nun 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kızı S.O., 2013 yılında emekli olan babasının evinin bahçesine bomba gömdüğünü öğrendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ankara'dan gelen ekip, özel bir iş makinesi yardımı ile bahçede gömülü olduğu iddia edilen bombaların bulunması için çalışma başlattı.

TUVALET TIKANINCA EVLERİNİN BAHÇESİNDE BOMBA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Öte yandan, M.O.'nun 2013 yılında emekli olduğu, görevde olduğu sırada el bombalarını bahçeye gömdüğü iddia edildi. M.O.'nun vefat etmesinden 2 ay sonra evin tuvaletin tıkandığı ve kızı S.O.'nun bahçeyi kazdırmak istemesi üzerine annesinin bahçede bomba olduğunu söylediği öğrenildi. Durumu öğrenen S.O. kızı ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiği bilgisine ulaşıldı.

"KAPININ GİRİŞİNDEKİ TUVALETİN ALTINDA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Yaşanan olayı anlatan M.O.'nun komşusu Süleyman Karabakan, "Ölen polis memuruydu, komşumuzdu. 2 ay önce öldü. Daha sonra evinin altında bomba olduğu söylentisi çıktı. Ankara'dan gelen özel ekip bombayı çıkartmaya çalışıyor. Şu anda inceleme yapıyorlar. Kapının girişindeki tuvaletin altında olduğu söyleniyor" dedi.

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