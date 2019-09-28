Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.