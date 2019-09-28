Evinin balkonundan düşen Merve öğretmen hayatını kaybetti
ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
- DHA
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Genç öğretmenin düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahan'ın öldüğünü belirledi. Merve Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.