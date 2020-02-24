İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1207
  • EURO
    6,6513
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
Güncel

Evinin çatı katında kendini asarak intihar etti

Karabük'te, Celalettin A. (67) evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi21:27 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:27

Karabük Atatürk Mahallesi Gürses Sokak’ta yaşayan Celalettin A.’nın oğlu T.A., bugün öğle saatlerinde eve geldiğinde babasını bulamadı. T.A. evden çıkarak mahallede babasını aradı. Daha sonra çatı katına çıkan T.A., babasını asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin A.’nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kendisini asarak yaşamına son veren Celalettin A.’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı
Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Kardeş ülke M-346'yı seçti
Kardeş ülke M-346'yı seçti

Kardeş ülke M-346'yı seçti

'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'
'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'

'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.