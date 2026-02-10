İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
  Evinin önünde infaz! Eski nişanlı kıskançlığı cinayet getirdi
Güncel

Evinin önünde infaz! Eski nişanlı kıskançlığı cinayet getirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, üzerine giydiği polis yeleğiyle gittiği evin önünde bir kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Cinayetin, şüphelinin eski nişanlısının kendisini maktul ile aldattığını düşünmesi üzerine işlendiği öğrenildi.

10 Şubat 2026 Salı 10:40
Evinin önünde infaz! Eski nişanlı kıskançlığı cinayet getirdi
ABONE OL

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğumlu Pehlül Taş (52), evinin önünde bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN POLİS YELEĞİ VE ŞAPKA TAKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet sonrası yapılan detaylı incelemelerde, olayı gerçekleştiren şahsın polis yeleği ve şapka taktığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarından ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, saldırganın maktul Pehlül Taş ile daire kapısı önünde tartıştığı ve tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla cinayeti işledikten sonra bir otomobille olay yerinden hızla kaçtığı belirlendi.

CİNAYETİN SEBEBİ İHANET İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi 1977 doğumlu M.T.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.T.'nin, eski nişanlısının kendisini maktul Pehlül Taş ile aldattığını öğrendiği için bu cinayeti işlediği ileri sürüldü.

ÇÖP KONTEYNERİ VE ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği ve diğer kıyafetleri attığı çöp konteynerinde bulunurken, cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ise atıldığı ormanlık alanda ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

