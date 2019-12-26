'Evinize dönün dağda işiniz ne?'

26.12.2019 02:27 - Güncelleme: 26.12.2019 02:27

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 115’’inci günde de sürdürdü.

Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs’ta oğulları Yusuf’un HDP’liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül’de oturma eylemine katıldı. Celil Begdaş, “Bugün 115’inci gün oldu; ama bu o kadar zor ki bize 115 sene gibi geldi. Şimdi diyorlar ki ‘Belki buradan giderler’. Buradan kimsenin gideceği yok. Bu işe bir çözüm bulunsun. Çocuğumun nerede olduğunu da bilmiyorum. Oğlum okul okuyordu ve bayan kuaföründe çalışıyordu. Sessiz bir çocuktu” diye konuştu.

KIZIMI HDP GÖTÜRMÜŞ

Annelerden Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti. Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Kaya, “Yağmur da olsa kar da olsa gitmeyeceğim. 112 gündür buradayız. Her gün burada olacağız, burayı terk etmeyeceğim. Kızımı HDP’den istiyorum. Biliyorum HDP kızımı götürmüş. Kızım gelirse kızıma sarılacağım, onu öpüp, yanında uyuyacağım. İnşallah kızım gelir” ifadelerini kullandı.

OĞLUMU KANDIRDILAR

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan baba Çur, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade ederek, “Oğlumu almadan gitmem. Oğlumu HDP’liler kandırdı ve dağa gönderdi. Ben onlardan başka kimseden oğlumu istemiyorum, HDP’den istiyorum. Almadan da asla buradan gitmeyeceğim. Herkes dönsün gelsin evine, kardeşçe ve canca yaşayalım. Devletimiz çok iyi bir devlettir. Bizim devletten iyi bir devlet yoktur. Bakınız Suriye paramparça oldu, aynı zamanda Irak da öyle. Dönün gelin evinize, dağda bayırda ne işiniz var. Silahlarınızı bırakın gelin teslim olun” dedi.