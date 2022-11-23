Evinizin altından ya da yakınından fay hattı geçiyor mu? Adrese göre sorgulayarak öğrenebilirsiniz

Sabaha karşı 4.08'de Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Ankara ve diğer çevre illerden hissedildi. Depreme uykuda yakalan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken evlerinin altından fay hattı geçiş geçmediğini de sorgulamaya başkadı. Peki evimizin altından fay hattı geçip geçmediğini nasıl öğrenebiliriz? Fay hattı sorgulaması nasıl yapılır?

Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA'nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler. Peki nedir bu MTA, ne işe yarar?

MTA NEDİR?

(Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü) 14 Haziran 1935 yılında kurulmuştur. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapan MTA Türkiye'deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları da yapmaktadır.

Son zamanlarda yurt genelinde yaşanan depremlerin ardından da fay hattı haritası yayınladı. MTA fay hattı haritasıyla vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebiliyor.

FAY HATTI SORGULAMA

Evinizin bulunduğu yerin altında fay hattı olup olmadığını http://www.mta.gov.tr/v3.0/ üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca e- Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabilmektedir.

MTA DEPREM FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir.

Sayfanın sol alt köşesinden ise 'son depremleri' görmek mümkündür. . Sayfanın sağ üst kısmından ise son 24 saat, 7 gün ve 30 gün yazan kutucuklara tıklayarak ayrıntılı olarak depremleri görmek de mümkündür.

FAY DENİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel şekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

FAY TÜRLERİ NEDİR?

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.