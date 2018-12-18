Evkur Yeni Malatyaspor binasını kurşun sıkanlara tutuklama
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si serbest kalırken 3'ü tutuklandı.
- Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
Geçtiğimiz 16 Aralık saat 00.10 sıralarında, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine araçla gelen yüzü kapalı 2 kişi, araçtan inip kulüp binasına ateş etti. Daha sonra araçlarına binen kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Kulüp binasına 3 kurşun isabet ederken olayda yaralanan yada ölen olmadı. Olay sonrası geniş çaplı araştırma yapan Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olaya karıştığını tespit ettiği M.E., İ.D., A.D., M.D. ve A.M.'yi yakaladı. emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.M. serbest bırakılırken İ.D., M.E. ve A.D. tutuklandı.
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