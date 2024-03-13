Evladına kavuşmak için bekleyen terör mağduru anne: 7 Ramazan'dır oğlumun hasretini çekiyorum

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

7 yıldır Ramazan ayını çocuğunun hasreti ile geçirdiğini söyleyen anne Şahinaz Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Sözde aday oluyorlar. Çocuklarımızı getirsinler, sonra aday olsunlar. Ben HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. 7 yıldır çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. 7 yıldır Ramazanlar geçti, bir kere bile çocuğumu görmedim. Çocuğumun hasretini çekiyorum. Sofraya yemek bırakıyorum, oğlum yok. Biz de bu duruma çok üzülüyoruz. Allah onları perişan etsin. Atilla oğlum benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" dedi.

Oğluna teslim ol çağrısında bulanan Naciye Sönmez Yıldız da, "Orada sana hayır yok. Herkes yuvasına gelsin. Ben hem babayım hem anneyim. Oğlum senin için soğukta, yağmur, çamurda buraya geliyorum. Onlar seni kandırdı, Allah onları perişan etsin. Ben sizin için buradayım. Dön gel teslim ol. Ciğerimizi yaktılar, onların da ciğeri yansın. Devlet bizim babamızdır" şeklinde konuştu.