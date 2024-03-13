İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0981
  • EURO
    35,1118
  • ALTIN
    2228.98
  • BIST100
    8964.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evladına kavuşmak için bekleyen terör mağduru anne: 7 Ramazan'dır oğlumun hasretini çekiyorum
Güncel

Evladına kavuşmak için bekleyen terör mağduru anne: 7 Ramazan'dır oğlumun hasretini çekiyorum

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. 7 yıldır Ramazan ayını çocuğunun hasreti ile geçirdiğini söyleyen anne Şahinaz Özcan, ' 7 yıldır Ramazanlar geçti, bir kere bile çocuğumu görmedim. Çocuğumun hasretini çekiyorum. Sofraya yemek bırakıyorum, oğlum yok.' dedi.

IHA13 Mart 2024 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
Evladına kavuşmak için bekleyen terör mağduru anne: 7 Ramazan'dır oğlumun hasretini çekiyorum
ABONE OL

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşmak ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

7 yıldır Ramazan ayını çocuğunun hasreti ile geçirdiğini söyleyen anne Şahinaz Özcan, "Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Sözde aday oluyorlar. Çocuklarımızı getirsinler, sonra aday olsunlar. Ben HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. 7 yıldır çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. 7 yıldır Ramazanlar geçti, bir kere bile çocuğumu görmedim. Çocuğumun hasretini çekiyorum. Sofraya yemek bırakıyorum, oğlum yok. Biz de bu duruma çok üzülüyoruz. Allah onları perişan etsin. Atilla oğlum benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" dedi.

Oğluna teslim ol çağrısında bulanan Naciye Sönmez Yıldız da, "Orada sana hayır yok. Herkes yuvasına gelsin. Ben hem babayım hem anneyim. Oğlum senin için soğukta, yağmur, çamurda buraya geliyorum. Onlar seni kandırdı, Allah onları perişan etsin. Ben sizin için buradayım. Dön gel teslim ol. Ciğerimizi yaktılar, onların da ciğeri yansın. Devlet bizim babamızdır" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.