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Evladını defalarca bıçaklayarak öldürdü... Hatay'da baba dehşeti!

Hatay'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran olay güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan baba gözaltına alındı.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Evladını defalarca bıçaklayarak öldürdü... Hatay'da baba dehşeti!
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Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • baba cinayeti
  • hatay olayı
  • bıçaklama saldırısı

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