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Evladını terör örgütü PKK pençesinden kurtarmak isteyen bir aile daha oturma eylemine katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla silah altına alınan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 12:17 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:36
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 485. gününde sürüyor.

Muş'tan gelen baba Bayram Yetkin, 5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme dahil olduğunu söyledi.

Evladına kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını ifade eden Yetkin, şöyle konuştu:

"Çocuğum çobanlık yapıyordu. Hayvanları otlatmak için çıkmıştı. Hayvanlar akşam döndü, o ise dönmedi. O günden beri haber alamadım. Belki beni görür ve duyar teslim olur. İnşallah geleceği günü de göreceğiz."

Oğluna seslenen Yetkin, "Oğlum, dağda ne yapıyorsun? Gel babanın yanına. 15 yaşında seni kandırarak götürdüler. Gel devletimize sığın. Bizi perişan etme." diye konuştu.

Öte yandan evlatları için HDP İl Başkanlığı önünde eyleme devam eden bazı aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

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