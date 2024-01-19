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Güncel

Avlanması ve nakli yasak! 3 tondan fazla ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, avlanması ve nakli yasak olan türlere ait 3 ton 190 kilogram balığı frigo araçla taşıyan kişiye 36 bin 736 lira para cezası verildi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Avlanması ve nakli yasak! 3 tondan fazla ele geçirildi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları E.G'nin Öğretmenler Mahallesi mevkisinde frigo araçla kaçak olarak balık taşıdığı bilgisini aldı.

"TCSG-6" Sahil Güvenlik Kontrol Timi, Burhaniye Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle düzenlediği operasyonda, aracın frigo bölümünde, yakalanması ve nakli yasak olan 260 kilogram ağırlığında 7 mavi yüzgeçli orkinos, avlanılabilir asgari boy altı olan 330 kilogram 57 kılıç balığı ile nakil belgesi olmayan 2 ton 600 kilo karışık cinste su ürünü ele geçirdi.

Şirket çalışanı E.G'ye, Su Ürünleri Kanunu gereğince 36 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.

Yaklaşık 590 kilogram su ürünü, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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