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Evlat hasreti son buluyor! Önce Irak, sonra Suriye'dekiler gelecek

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, en çok çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileleri mutlu etti. Çocukların hangi ülkede olduğu ve sağlık durumlarıyla ilgili evlat nöbetindeki ailelere bilgi verildi. Gözü yaşlı aileler artık evlatlarına kavuşmak için gün sayıyor. Önce Irak, ardından Suriye'deki çocuklar ailelerine teslim edilecek.

Yeni Şafak15 Mayıs 2025 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
Evlat hasreti son buluyor! Önce Irak, sonra Suriye'dekiler gelecek
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PKK'nın tarihi fesih kararı, çocukları terör örgütünce kaçırılan aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Esaret altında tutulan çocuklarının durumu ile ilgili bilgi verilen aileler, evlatlarına kavuşmak için gün sayıyor. Süreç kapsamında önce Irak'taki çocukların ardından Suriye'dekilerin teslim alınması planlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için Eylül 2019'dan bu yana HDP'nin Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, örgütün fesih ve silah bırakma kararıyla adeta bayram etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Dağdaki çocukların son durumuyla ilgili ailelere bilgi verildiği öğrenildi. Yetkililer, çocukların hangi ülkelerde olduğuyla ilgili detaylı bilgilendirilirken, ailelere de çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı. Yıllardır evlat hasreti çeken aileler, bu gelişmeyle çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor.

EVLAT NÖBETİ MİLAT OLDU

Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren Mevlüde Üçdağ, ailelerin kararlı duruşunun meyvesini verdiğini söyledi. Üçdağ, "Bu mücadele, Terörsüz Türkiye'ye giden yolda çok büyük bir adım oldu. Artık çocuklarımız dağa götürülemeyecek. Önce Irak, ardından Suriye'ye kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmesi planlanıyor. Çok yakında oğlumuzu kucaklayacağız" dedi.

2016 yılında kaçırılan oğlu Aziz'i bekleyen Güzide Demir de oğlunun şu an Suriye'de olduğunu ifade etti. Demir, "Tek bir çocuk bile dağa kaçırılmasın, annelerin gözyaşı dinsin diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

ARTIK ANALAR AĞLAMASIN

Kızı Şeyma'nın 2012'de ortaokula giderken Van'dan elleri kolları bağlanarak dağa götürüldüğünü anlatan Nazlı Sancar ise şunları söyledi: "O günden beri mücadele ediyorum. 'Kızımın ölüsü de dirisi de olsa sizden alacağım' dedim. Terörle dolu acı günler geride kaldı, bu günler bizim için bayram gibi. Artık ülkemizde şehit haberi duymak istemiyoruz, artık anneler ağlamayacak. Bu sabah bir şehit çocuğu beni arayıp, 'Nazlı abla gözün aydın, senin gözyaşlarını unutmuyorum, sen vatansever bir insansın' dedi. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Bu ülkeyi teröristlere bırakmayız."

  • evlat nöbeti

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