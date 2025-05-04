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  • Evlat katili üzerinden algı operasyonu! Bakan Tunç bilgi eksikliğini giderdi
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Evlat katili üzerinden algı operasyonu! Bakan Tunç bilgi eksikliğini giderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun evlat katili olduğunun ortaya çıkmasının ardından belli çevreler bunun üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Bakan Tunç, 'Kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2025 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Evlat katili üzerinden algı operasyonu! Bakan Tunç bilgi eksikliğini giderdi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müebbet hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına açıklamada bulundu.

Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturmanın başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

  • Selçuk Tengioğlu
  • Bakan Tunç
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