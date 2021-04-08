Evlat nöbeti 584'üncü gününde

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:21

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 584'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için eyleme katıldığını belirtti.

Evladının Sakarya'da üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Çağmar, tüm aramalarının sonuçsuz kaldığını aktardı.

"Oğlumu HDP kaçırdı, HDP'den istiyorum." diyen Çağmar, evladını aramak için doğru adreste olduğunu söyledi.

Çağmar, "Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kızı Zührete için eylemini sürdüren Cavreş Durak da Kürtçe yaptığı konuşmada, 7 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Evladının çocuk olduğunu ve kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Durak, "Kızımı HDP götürdü, HDP'den istiyorum. Yavrumu getirsinler." dedi.

Kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Durak, "Kızım anneni görüyorsan gel. Korkma, devletine, anne ve babana kavuş." ifadelerini kullandı.

Oğlu Emircan için eylemini devam ettiren Lokman Çiftçi de evladının 14 yaşındayken HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldığını aktardı.

Oğlunu HDP'den istediğini dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Eylemimize devam ediyoruz, devam edeceğiz. Oğlum gelene kadar evime dönmeyeceğim. Terör örgütü PKK ve HDP'yi lanetliyorum, artık yeter. Annelerin ve babaların gözyaşlarının dinmesini istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Çiftçi, "Bütün çocuklara sesleniyorum, yuvanıza dönün, o köstebek yuvalarından kurtulun." diye konuştu.