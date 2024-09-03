Terör örgütü PKK/KCK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6'ncı yılına girdi. 3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi boyunca 55 aile dağa kaçırılan evlatlarına kavuştu. Şimdi 376 anne daha evladını bekliyor. Anneler evlatlarına "onlar kurtuldu hadi sıra sende" diye sesleniyor.

İşte çocukları teslim olan aileler:

24 Ağustos 2019: Anne Hacire Akar, evladı Mehmet'i bağrına bastı.

10 Aralık 2019 tarihinde, Hatice Ceylan, dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuştu.

26 Aralık 2019 tarihinde, Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye Kaya, güvenlik güçlerine teslim oldu. 14 yaşındayken dağa kaçırılan Mekiye'yi annesi bağrına bastı.

10 Ocak 2020 tarihinde, dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için eyleme katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, İbrahim Halil Kadran'a kavuştu.

4 Şubat 2020 tarihinde, Bingöl'den gelerek 13 Ocak 2020'de oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla bir araya geldi.

25 Şubat 2020 tarihinde, anne Muteber Birlik, 5 yıl sonra oğlu Veysi'ye kavuştu.

10 Eylül 2020 tarihinde, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Çetin Ailesi'nin 2015'te dağa kaçırılan oğlu Erdal Çetin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 Temmuz 2021 tarihinde, çocuğu zorla dağa kaçırılan Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş'a kızının teslim olduğu müjdesi verildi.

29 Temmuz 2021 tarihinde, kardeşi Ensari K.'ın örgütten ayrılması umuduyla nöbet tutan kardeşi Hayriye Akyüz mutlu haberi aldı.

2 Temmuz 2022: Anne Sevgil, baba İhsan Akdemir kızları Merve Akdemir ile kavuştu.

2 Temmuz 2022: Anne Fahime Tutmuş oğlu Abdurrahim Tutmuş ile buluştu.

20 Ağustos 2023: Evlat nöbetinin 1446'ncı günü N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu.

21 Ağustos 2023 F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'ndan teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2024 tarihinde, kızı Mizgin Kaydır için nöbet tutan anne Gazal Kaydır, evladına kavuştu.

27 Şubat 2020 tarihinde, anne Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu M.E. Alkan'a kavuştu.

9 Temmuz 2020 tarihinde, bedensel engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan Ertaş'a 8 aylık hasretin ardından kavuştu.

11 Şubat 2020 tarihinde, anne Gevriye Ayhan, 5 yıl sonra kızı Pelda'ya kavuştu.

Gülşen Çetin, oğlu Erdal Çetin'e Eylül 2020'de kavuştu.

29 Temmuz 2021 tarihinde, Ayşegül Biçer'in 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa teslim oldu.

27 Şubat 2020 tarihinde, anne Şahize Altınkaynak, 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin'e sarıldı.

9 Mart 2020 tarihinde, anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Acar'a kavuştu.

24 Ağustos 2019'da anne Hüsniye Kaya, 5 yıl sonra kızı Mekiye sarılarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

24 Ocak 2024 tarihinde, 17 yaşındayken 2013'te dağa kaçırılan Z.C.'nin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. 11 yıl sonra annesi H.C. ve diğer yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

11 Şubat 2020'de, anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

'Evlat nöbeti' 6. yılına giriyor

Diyarbakır anneleri 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbeti devam ettiriyor

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor