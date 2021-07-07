Evlat nöbeti devam ediyor

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:42

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 674'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Üçdağ, anne ve babalar olarak bu eylemde geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Üçdağ, oğlunu istediğini belirterek, "Onu küçük yaşta kandırıp götürdüler. Oğlum neredeysen annene ses ver. 26 aile gibi sen de bizi sevindir, mutlu et. Oğlum seni ben yetiştirdim, büyüttüm, annene, sıcak yuvana gel. Seni çok özledik. Ne olursun gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Bu çadırın evlatlarına kavuşmak için bir umut olduğunu aktaran Üçdağ, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Dağa götürülen oğlu için eylemi sürdüren baba Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü ifade etti.

Evladına kavuşana kadar bu nöbeti sürdüreceğini dile getiren Tokay, "Oğlumu HDP kandırarak götürdü. HDP çocuklarımızı götürüp, PKK'ya verdi. O yüzden çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Bak bayram geliyor. 23 bayramı sensiz geçirdik. Huzurumuz kalmadı. Kaç, gel." şeklinde konuştu.