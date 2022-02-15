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Evlat nöbeti devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

AA15 Şubat 2022 Salı 13:15 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:15
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 897. gününde sürüyor.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Aksu, evladından bugüne kadar haber alamadığını belirterek, "Çocuklarımız için burada oturuyoruz. HDP'den çocuğumu alana kadar da buradan gitmeyeceğim." dedi.

HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Aksu, "Bir parça vicdanları varsa çocuklarımızın yakasından düşsünler. Onlar için büyütmedik çocuklarımızı." ifadelerini kullandı.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise 7 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Oğlunun yolunu gözlediğini anlatan Aydın, "14, 15 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulüm değil mi? Kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Artık herkes bunların iç yüzünü görsün. Anne ve babalar olarak buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı getirsinler." diye konuştu.

  • Diyarbakır anneler
  • evlat nöbeti

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