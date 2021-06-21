Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:14

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 658'inci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylemde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evlat hasreti yaşadığını dile getiren Üçdağ, "Buradan kalkmayacağım. Mücadeleye devam edeceğim. Kararlıyım. Çünkü teröre baş kaldırdım. Sonuna kadar da bırakmayacağım." dedi.

Annelerin ve evlatların hakkının onlarda kalmayacağını, terör örgütünün Kürtlere çok zulüm ettiğini vurgulayan Üçdağ, "Çok şükür kimse artık çocuğunu teröre kaptırmıyor. Çocuklarımız dağa değil okula gidecek." ifadelerini kullandı.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de evladını alıncaya kadar eylemi sürdüreceğini bildirdi.

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Ödümlü, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi.

Evladına kavuşmak için eylemde yer aldığını vurgulayan Ödümlü, "Çocuğumuzu nasıl dağa götürdülerse öyle de getirsinler. Artık dayanamıyoruz. Oğlum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.