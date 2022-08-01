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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylemde yer aldığını söyledi.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1064'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylemde yer aldığını söyledi.

"Bir evladımı şehit ettiler, diğerini de dağa götürdüler." diyen Çifçi, liseye kaydını yaptırdığı evladının dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğluna hasret olduğunu dile getiren Çifçi, şöyle konuştu:

"Yaz, kış, hastalık ve çamur demeden HDP binası önünde oturuyoruz. Dört gözle evladımı bekliyorum. Oğlumu elimden alıp, dağda, taşta, mağaralara mahkum ettiler. Oğlumu özledim. Eve gidemiyorum. Odasını açamıyorum. Ayakkabısı ve elbiseleri duruyor. Evladımı HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."

Çifçi, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 2015'te oğlunun kaçırıldığını aktardı.

Her koşulda evlat nöbetinde olduklarını kaydeden Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 37 evladımız geldi. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Yavrum başımın tacısın. Gel, bu hasretlik bitsin. Anne ve babanın kucağına gel." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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