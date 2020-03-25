Evlat nöbeti sürüyor

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:19

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 205. gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

HDP aracılığıyla oğlunun kaçırıldığını belirten Küçükdağ, "205 gündür buradayız. Oğlumu almadan bin yıl da geçse buradan gitmeyeceğim." dedi.

Anne Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Oğlum burada olmuş olsaydı şu an askerdi. Seni nasıl kaçırdılarsa öyle de getirsinler. Seni bana teslim etsinler, devletime teslim etsinler. Devletimiz, askerimiz güçlüdür, sürekli arkamızdalar. Onlara kanma, onlar vicdansızlar. Onlarda Allah korkusu yoktur. Allah korkusu olsa 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmezlerdi. Onlarda hiç vicdan yok."

- "HDP ÇOCUĞUMU KANDIRDI"



Siirt'te 10 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mikail için eylemini sürdüren baba Salih Sadak ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Oğlunun ilkokul üçüncü sınıfta okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını anlatan Sadak, çocuğundan 15 yıldır haber alamadığını ifade etti.

Sadak, bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getirerek, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlumu getirsinler. Getirilinceye kadar buradan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu kandırdı. HDP oğlumu getirsin, bana versin." diye konuştu.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen baba Sadak, "Oğlum beni görüyorsan ve duyuyorsan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Sonuna kadar burada beklemeye devam edeceğim. Oğlumu çok özledim. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyoruz. 15 yıldır çocuğumu göremiyorum. Bir fırsatını bulsun, kaçsın gelsin." ifadelerini kullandı.