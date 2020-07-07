Evlat nöbeti tutan aileler, bir çocuğun daha kurtarılmasının mutluluğunu yaşıyor

AA 07 Temmuz 2020 Salı 15:01 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:01

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 309'uncu gününe girdi.

Oturma eylemine, kandırılarak dağa götürülen oğlu 20 yaşındaki Ramazan Ertaş'a kavuşmak için 3 Mart'ta Mardin'in Kızıltepe ilçesinden katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'a, müjdeli haberin verildiğini öğrenen aileler büyük sevinç yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk. İnşallah bugün, yarın 14'üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız." açıklamasının ardından baba Ertaş'ın oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan ailelerin umudu bir kez daha arttı.

- "ÇOK SEVİNÇLİYİZ. İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE BİZİM DE EVLATLARIMIZ GELİR"



Kızı Şeyma için oturma eylemi yapan anne Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, 9 yıl önce zorla dağa kaçırılan kızına kavuşmak istediğini söyledi.

9 yıldır kızına hasret olduğunu ifade eden Sancar, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Kızım gel, teslim ol." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür eden Sancar, "Bugün çok sevinçliyiz, bir evladımız daha geldi. İnşallah Allah'ın izniyle bizim de evlatlarımız gelir. Sanki kızım gelmiş gibi çok mutluyuz. 14 aile çocuğuna kavuştu. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Onlar da eyleme katılsın, bize güç versin. Evlatlarımızı isteyelim, bu zalimlerin elinden çocuklarımızı alalım. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

- "İNŞALLAH DEVLETİMİZ HEPİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA KAVUŞTURUR"



Baba Süleyman Aydın da bedensel engeline rağmen eyleme katılan Cemal Ertaş'ın evladına kavuşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri mücadeleye tüm ailelerden destek beklediklerini vurgulayan Aydın, "Sanki bizim çocuğumuz gelmiş gibi oldu, çok sevindik. Darısı bizim çocuklarımızın başına. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bize de hayırlı haber verir. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Devletimizin büyük bir çalışması var. İnşallah devletimiz hepimizi çocuklarımızla kavuşturur ve bu hasretlik biter. Biz de evimize döneriz. Eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.