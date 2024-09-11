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Güncel

Evlat nöbeti tutan aileler, DEM Parti binası önünde eylemlerine devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Evlat nöbeti tutan aileler, DEM Parti binası önünde eylemlerine devam ediyor
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Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor.

Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

9 YILDIR OĞLUNDAN HABER ALAMIYOR

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Evladını DEM Parti ve PKK'dan istediğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum dön, teslim ol. Biz vazgeçmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Sen gelinceye kadar eylemime devam edeceğim. Bir bayrağımız var oğlum. Bu Kürt davası değil. Yeter artık anneler, babalar ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Sen gelinceye kadar buradayım. Bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil."

"DEM VE PKK'DAN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Şahinaz Özcan ise oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Onların çocukları bir gün eve geç gelse ya da gelmese dayanabilirler mi? DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

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