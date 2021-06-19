Evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:30 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:30

Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 656'ncı gününde sürüyor.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu il teşkilatı, evlat nöbetindeki anne ve babalara destek ziyaretinde bulundu.

Çağlayan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütüne karşı evlatlarını nereden isteyeceğini bilen annelerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Çağlayan, "Bu direniş bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü çocuklarının adresi, istenilen yer belli ve anneler de bu yerden çocuklarını istiyor. 40 yılı aşkındır 10 binlerce insanımızın kanını döken bu örgüt, inşallah annelerimizin güçlü direnci, imanı ve inancı sayesinde yok olacak." ifadelerini kullandı.

"Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar" diyen Çağlayan, bölgenin huzura tamamen kavuştuğunu aktardı.

Annelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çağlayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Annelerimizin ellerini öpüyoruz. İnşallah en yakın zamanda ülkemiz terör ve terör destekçilerinden kurtulacaktır. Annelerin bu mücadelesi terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı HDP'nin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Terörle mücadelede annelerin bu kararlı duruşu çok önemlidir. Evlat hasretiyle yanan bu yürekler terörle mücadelede çok değerli bir motivasyon sağlamıştır. İnanıyoruz ki terörle mücadele birlik, beraberlik ruhu ve Diyarbakır annelerinin aylardır süren bu anlamlı duruşlarıyla zaferle sonuçlanacaktır."

Evlat nöbetindeki aileler de HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.