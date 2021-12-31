Evlat nöbeti tutan ailelerin dileği 2022'de çocuklarına kavuşmak

AA 31 Aralık 2021 Cuma 11:19 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 11:25

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde aile sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 251'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 33 aile evladını terörün pençesinden kurtardı.

Eylemin 851'inci gününde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, 2022'de hasretle bekledikleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

- "YAVRUM GEL, BU YILI BİZİMLE GEÇİR"

Kocaeli'den 7 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, AA muhabirine, evlatlarına hasret kaldıklarını, HDP ile terör örgütü PKK'nın kendilerini duymadığını belirtti.

"Yeni yıldan beklentimiz çocuklarımıza kavuşmamız. Tüm anne ve babalar evladına kavuşunca en mutlu günümüz olur. Yavrum gel, bu yılı bizimle geçir." diyen Aksu, 12 Şubat'ın oğlunun doğum günü olduğunu, kavuşup iki mutluluğu bir arada yaşamak istediğini söyledi.

Aksu, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Her evlat anne ve babasına kavuşana kadar buradan gitmeyeceğiz." dedi.

- "2022 YILINI FADİME'MLE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Kütahya'dan gelerek 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını alana kadar mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Yıllardır kızından ayrı kaldığı için çok acılar çektiğini anlatan Levent, çok özledikleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Levent, "Anne ve babalar olarak buradan feryat ediyoruz. Yavrum sizin yeriniz bizim yanımızdır. 70 yıl da olsa peşinizi bırakmayacağız. 2022 yılını Fadime'mle geçirmek istiyorum. İnşallah buradaki anne ve babaların çocukları gelir." diye konuştu.

- "İNŞALLAH BEN VE BURADAKİ AİLELER ÇOCUKLARINA KAVUŞUR"

Ankara'dan 7 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen oğlu Macit için eylem yapan baba Seyfetullah Taşkın ise evladından 7 yıldır haber alamadığını kaydetti.

"Oğlum matbaada çalışırken HDP'liler tarafından kandırıldı." diyen Taşkın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Taşkın, "İnşallah ben ve buradaki aileler çocuklarına kavuşur, 2022 bize müjdeli bir yıl olur. Oğlum kardeşlerini üzme, acına dayanamıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "OĞLUM GEL YENİ YILIMIZI KUTLAYALIM"

Bitlis'in Güroymak ilçesinden 7 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan oğlu Okan için bekleyişini sürdüren baba Ekrem Gökkuş da yeni yılda evladından güzel bir haber almayı umut ettiğini dile getirdi.

Bir an önce çocuğuna kavuşmak istediğini anlatan Gökkuş, "7 yıldır hiç haber alamadık. Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol, yeni yılımızı kutlayalım." şeklinde konuştu.