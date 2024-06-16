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  • Evlat nöbeti tutan anne 26 bayramdır kızına kavuşmayı bekliyor
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Evlat nöbeti tutan anne 26 bayramdır kızına kavuşmayı bekliyor

Van'da evlat nöbeti tutan aileler, bu bayrama da buruk girdi. Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan annelerden Nazlı Sancar, kızının 13 yaşında kaçırıldığını belirterek, 'Benim bayramım yok ki Şerima. Hangi gün gelirsen, o gün benim bayramım olur. Yıllardır senin peşindeyim, senin için gözyaşı döküyorum' dedi.

DHA16 Haziran 2024 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Evlat nöbeti tutan anne 26 bayramdır kızına kavuşmayı bekliyor
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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Van'daki aileler, 81'inci haftayı geride bıraktı. Diyarbakır, Muş, Hakkari ve Van'daki evlat nöbetlerinde, şu ana kadar PKK'dan kaçan 52 kişi güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Van'da 13 yıl önce dağ kaçırılan kızı Şerima için DEM Parti il binası önünde diğer ailelerle eylem yapan Nazlı Sancar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.

'BU ACI, BU KEDER BİTSİN ARTIK'

Nazlı Sancar, "Bayramlar eskiden kızımın olduğu zamanlarda güzeldi. Şerima senin gülüşünü, sesini, kokuna hasret kalan bir anneyim. Yüreğim buruk, bir yanım eksik. 26 bayramdır sensiz bir bayram geçiriyorum. Benim bayramım yok ki Şerima. Hangi gün gelirsen, o gün benim bayramım olur. Kızım bayramlarda tatlı açıyordu, alışveriş yapıyordu, kendine kıyafet alıyordu. Şimdi kızım ne giyiyor? Kızımın üstünde katil kıyafeti var, yırtık bir ayakkabı ayağında. Şerima Allah rızası için o kıyafeti at, gel. Beni mutlu et. Seni alışverişe götüreyim, sana kıyafet alayım. Canım yanıyor. 26 bayramdır buruk bir bayram geçiriyorum. Allah rızası için beni duyuyorsan, beni görüyorsan, gel kızım. Bu acı, bu keder bitsin artık. Yıllardır senin peşindeyim, senin için gözyaşı döküyorum. Artık gözyaşım akmıyor, göz damarlarım kurudu, senin için kör oldum. Ama senin peşini asla bırakmayacağım. Anne kucağına gel Şerima. Şu ana kadar 52 kişi gelip, ailelerine kavuştu. Ellerine kelepçe vurulmadan herkes evine gitti. Sen de gel hayatına buradan devam et. Hasretle seni bekliyorum" dedi.

  • Vanda evlat nöbeti
  • PKKnın kaçırdığı çocuklar
  • Nazlı Sancar

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