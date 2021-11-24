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Evlat nöbetindeki anne: Ceylanım öğretmen olacaktı

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 245 ailenin evlat nöbeti, 815'inci günde de sürdü. 8 yıl önce 17 yaşındayken İstanbul'dan kaçırılan kızı Ceylan için nöbete devam eden Türkan Mutlu, 'Benim Ceylanım öğretmen olacaktı' dedi.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:48
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HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde 245 aile, 815'inci güne girdi. 8 yıl önce İstanbul'dan kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Türkan Mutlu, kızının elinden kalemin alınıp, silah verildiğini belirterek, "Bugün öğretmen günü, en kara günüm bugün. Eğer kızım yanımda olsaydı bugün onun öğretmenler gününü kutlayacaktım. HDP, benim kızımın elimden kalemi aldı, silah verdi, PKK'ya teslim etti, dağlara gönderdiler. Ben bugün çok kötüyüm. Benim Ceylanım öğretmen olacaktı. Hayırlı bir evlat olacaktı. HDP, benim Ceylanımı nasıl götürdüyse, öyle de getirsin. Kendi çocuklarını göndersinler. 8 senedir evlat acısı çekiyorum, 8 sene de onlar çeksin. Ben 8 senedir evladıma hasretim. Bütün herkese sesleniyorum; artık Diyarbakır annelerinin sesini duysunlar. Artık bizi görsünler, çözüm bulsunlar" diye konuştu.

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